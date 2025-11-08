Haberler

Sirkeci'deki Sokak Sanatçıları ve Sevimli Misafir: Sirkecili Kedi

İstanbul'un Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda sokak sanatçılarının yanında bulunan 'Sirkecili' isimli kedi, enstrüman çantasına sığınarak müziğe eşlik ediyor. Hem sanatçılara hem de yolculara neşe kaynağı olan bu sevimli kedi, istasyondaki günlük hayata renk katıyor.

Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda müzik yapan sokak sanatçılarının yanından ayrılmayan "Sirkecili" isimli kedi, enstrüman çantasına yerleşip müziğin ritmiyle kendinden geçerken yürekleri ısıtıyor.

Tarihi yapıları, kalabalık sokakları ve kendine özgü dokusuyla İstanbul, aynı zamanda kedileriyle de meşhur bir şehir. Kimi zaman bir cami avlusunda güneşin altında dinlenen, kimi zaman bir vapurun güvertesinde yolculara eşlik eden kediler, kentin vazgeçilmez simgeleri arasında yer alıyor.

Bu kez İstanbul'un "kedilerle iç içe yaşam" manzaralarından biri, Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda ortaya çıktı. Gün boyu binlerce yolcunun geçtiği istasyonda müzik yapan sokak sanatçılarının enstrüman çantasına sığınan kediler, çevredekilerin ilgisini çekiyor.

Kimi vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydederken, kimileri müziğe kısa süreliğine eşlik edip bu sevimli sahneyi gülümseyerek izliyor, kimileri de kedinin yattığı çantaya para atarak sanatçılara destek oluyor.

İstasyonu mesken tutan "Sirkecili" isimli kedinin, enstrüman çantasına yerleşip bazen gitar ve akordiyonun sesiyle kendinden geçerek uyuması, bazen sanatçıları izlemesi, bazen de yolcuların çantaya attığı bahşişleri patisinin altına alması yüreklere dokunuyor.

"Uyuyor, başını kaldırıp dinliyor, müziği çok seviyor"

Sokak sanatçısı Ara Hamparyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır istasyonda akordiyon çaldığını söyledi.

İstasyona sürekli gelen iki kedinin, kendilerine eşlik ettiğini belirten Hamparyan, "Kedimiz her zaman geldiğimizde uyuyor, bazen başını kaldırıp dinliyor, müziği çok seviyor. Biz çantalarımızı açtığımızda anında içeriye giriyor. Benim çantamı çok seviyor, kokusunu bırakmış, gelip koklayıp hemen içine yatıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Biz gelince bizimle başka arkadaşlarımız da geliyor, onlarla da aynı ilişkiyi kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ve yabancı turistlerin kedilere büyük ilgi gösterdiğini anlatan Hamparyan, yolcuların kedilere bazen mama verdiklerini bazen de sevdiğini aktardı.

"Kedilerle birlikte daha güzel sanat yapıyoruz"

İstasyonun adından dolayı sürekli yanında olan kediye "Sirkecili" ismini koyduklarını aktaran Hamparyan, şöyle devam etti:

"Sirkecili sevince kızıp hafifçe pati atıyor. Genelde uyuyor ama hep bir kulağı bizde. Hep kulak açık. Sirkecili'ye para veriyorlar, bizim muhafızımız o, paralarımız da ona emanet. İlgilenenlere 'buranın kedisi' diyoruz, seviyorlar yollarına devam ediyorlar. Bir arkadaşı daha var, her zaman onunla gelir, bugün sanırım dışarıda uyuyor diğeri. Ender Kıvanç gitarist ve oğlum Manuk var o da akordiyon çalıyor. Kedilerle birlikte daha güzel sanat yapıyoruz."

İstasyonu kullanan yolcular da kedilerin çalan müziği dinlemeleri ve kendilerini kaptırıp uyumalarını ilginç bulduklarını belirterek, bu anların kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
