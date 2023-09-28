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Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasında

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İstanbul Şirinevler'de meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama anında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Şirinevler 7'inci sokaktaki bir apartmanın 5. katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" denildi.

CADDEDE YÜRÜYEN VATANDAŞLAR KAÇIŞTI

Şiddetli bir sarsıntıya neden olan patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların patlama ile birlikte kaçıştığı görülüyor.

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Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasında

Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasında

Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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