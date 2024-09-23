Şirin Pancaroğlu, Türk Arpı Projesi ile Çin'de Konser Verdi

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Türk Arpı Projesi" kapsamında Çin'de müzikseverlerle bir araya geldi.

Müziğin evrensel diliyle kültürler arasında köprü kurmayı amaçlayan sanatçı, projenin ilham kaynağı olan çengi, klasik Türk müziğinin kadim ezgileri ve kendi bestelerini farklı ülkelerde dinleyicilerle buluşturuyor.

Pancaroğlu, projenin 10. durağı olan Çin'de Hong Kong Çin Üniversitesi ev sahipliğinde Shenzhen'de konser verdi.

"Kesişen Yollar" başlıklı konserde, çeng ile Türk arp müziği nota koleksiyonundan eserler seslendiren Pancaroğlu'na, pipada Ma Ruiying, bambu flütte Wei Rong ve erhuda Xiang Menglu eşlik etti.

Akademik değişim amacıyla dünyanın dört bir yanından müzikologlar, etnomüzikologlar, profesyonel müzisyenler, müzik öğrencileri ve sahne sanatları organizasyonlarının temsilcileriyle Hong Kong Çin Üniversitesi'nde buluşan Pancaroğlu, "Çeng'in Dirilişi: Küllerinden Doğan Kadim Bir Arp" başlıklı bir konferans da verdi.