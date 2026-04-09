Haberler

Dinler tarihini araştıran Sırbistanlı David, Sakarya'da Müslüman oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Sırbistan vatandaşı David Lukiç, dinler tarihi araştırmaları ve tanıştığı bir kadından etkilenerek Müslüman oldu. Karasu İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Lukiç, 'Mehmet' ismini aldı.

İlçede dinler tarihi alanında yaptığı araştırmalar sonucu ve tanıştığı kadından etkilenerek Müslüman olmaya karar veren David için Karasu İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Müftülükte görevli şube müdürü Murat Çetin'in ve şahitlerin katıldığı merasim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çetin'in İslam dininin temel esaslarında bilgi vermesinin ardından Mehmet'in Kelime-i Şehadet getirilmesiyle devam eden program duayla sona erdi.

Programın sonunda İslam dinini seçen Mehmet'e ihtida belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığının muhtelif kitapları ve Kur'an-ı Kerim verildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çatışmaya giren polisle alay eden şüphelinin savunması daha skandal
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü