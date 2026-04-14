Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İsrail ile ortak insansız hava aracı üreteceklerini açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da yaptığı açıklamada, İsrail ile ortak insansız hava aracı üretme projesine başlamaları ve zorunlu askerlik uygulamasının gelecek yıl başlayacağını duyurdu.

Vucic, başkent Belgrad'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, İsrail ile Sırbistan'ın askeri alanda işbirliği yaptığını belirtti.

İsrail ile ortaklaşa üretecekleri insansız hava araçlarının hem canlıya hem de zırhlı araçlara karşı kullanılabileceğini aktaran Vucic, şunları kaydetti:

"İsrail teknolojisi olacak, çünkü bunu en iyi yapanlar onlar. Projede yüzde 50 biz, yüzde 50 onlar olacak. Böylece bilgi kazanıyoruz, yenilikçilik kazanıyoruz ve gelecekte bu tür şeyleri yapabilecek kendi insanlarımızı yetiştiriyoruz."

Vucic, zorunlu askerlik uygulamasının da gelecek yıl başlatılacağını ve sürenin 75 gün olacağını söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
