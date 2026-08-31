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Sırbistan'da Çin Ortaklı İnsansı Robot Seri Üretimi Başladı

Sırbistan'da Çin Ortaklı İnsansı Robot Seri Üretimi Başladı
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Sırbistan'ın Sabac kentinde Çinli Minth Grubu ile kurulan insansı robot fabrikası seri üretime geçti. Cumhurbaşkanı Vucic, Avrupa'da öncü konuma geldiklerini belirtti; yıllık 5.000 robot üretilmesi bekleniyor.

SABAC, 31 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan'ın Çinli Minth Grubu ile ortaklaşa kurduğu insansı robot fabrikası, Sırbistan'ın batısındaki Sabac kentinde seri üretime resmen başladı.

Cumartesi günü düzenlenen açılış törenine katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, üretim tesislerini ve sergi alanını gezerek, insansı robotlarla etkileşimde bulundu.

Törende yaptığı konuşmada, Sırbistan'a verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Vucic, ülkede yaklaşık 5.000 istihdam yaratan Minth Grubu'nun bu rakamı daha da artıracağını ifade etti.

Vucic, Sırbistan'ın, "İnsansı robotların seri üretiminde Avrupa'da öncü konuma" gelmekte olduğunu söyledi.

Sabac tesisinde yıllık 5.000'den fazla robotun montaj ve üretiminin gerçekleştirilmesini beklediğini dile getiren Vucic, üretilecek robotların, sağlık, tarım, sanayi ve savunma sektörlerinde geniş bir yelpazede kullanılacağını sözlerine ekledi.

Minth Grubu'nun kurucusu Chin Jong Hwa ise Sırbistan'da 2018 yılında faaliyet göstermeye başlayan şirketin o tarihten bu yana 10 fabrika kurduğunu belirtti.

Sırbistan'da bir robotik sanayi parkı kurmayı planladıklarını kaydeden Chin, bu parkta Avrupa ve dünya pazarları için insansız hava araçları ve gelişmiş bataryalar üretecek tesislerin yer alacağını belirtti.

Vucic, şubat ayında yaptığı açıklamada, Minth Grubu ve Çinli robotik şirketi AgiBot ile işbirliği yaparak, Avrupa'nın ilk büyük ölçekli insansı robot üretim üssünü kuracaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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