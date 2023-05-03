Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırbistan'da 7'inci sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Öğrencinin saldırıyı babasına ait silahla gerçekleştirdiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Sırbistan Belgrad Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title