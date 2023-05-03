Sırbistan'da 7'inci sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Öğrencinin saldırıyı babasına ait silahla gerçekleştirdiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.
GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel