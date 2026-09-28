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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, görevinden istifa ettiğini Belgrad'da açıkladı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül 2026'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenledi. Vucic, pazar günü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

BELGRAD, 28 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenledi, 27 Eylül 2026.

Vucic pazar günü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Predrag Milosavljevic/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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