Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, görevinden istifa ettiğini Belgrad'da açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, görevinden istifa ettiğini Belgrad'da açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül 2026'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenledi. Vucic, pazar günü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
BELGRAD, 28 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenledi, 27 Eylül 2026.
Vucic pazar günü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Predrag Milosavljevic/Xinhua)
Kaynak: Xinhua