Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vucic ile Schmidt'in yaptığı görüşmede, bölgedeki sosyal ve ekonomik durumların konuşulduğu ve ana konunun Bosna Hersek olduğu belirtildi.

Açıklamada, ikilinin tüm bölgede barışın korunması ve Batı Balkanlar'ın ekonomik gelişimi için Bosna Hersek'in çok önemli olduğu konusunda mutabık kalıklaı kaydedildi.

Görüşmede Christian Schmidt'in, Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde onanan, devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasayı askıya almak için "Bonn Yetkileri"nin kullanılmasının gerekçelerini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Vucic'in ise istikrara katkıda bulunmadığına inandığı "son kararlara ve Bonn Yetkilerinin uygulanmasına" açık bir şekilde katılmadığı ifade edildi.

Yüksek Temsilci Schmidt, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde onanan yasayı askıya almıştı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, "Bonn Yetkileri" kapsamında yetkisini kullanarak devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasanın uygulanmasını 12 Nisan 2022'de askıya almıştı.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde onanan ancak Temsilci tarafından askıya alınan yasanın, bugün yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasa, işletme hakkının Sırp Cumhuriyeti entitesinde, mülkiyet hakkının ise devlette olduğu taşınmazların entite mülkiyetine kaydedilmesini kapsıyordu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna HersekYüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl BosnaHersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri de dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.