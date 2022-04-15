Sırbistan, Bosna Hersek'te Sırpların kabul ettiği yasanın askıya alınmasına tepki gösterdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in, "Bonn Yetkileri" kapsamında Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde kabul edilen yasayı askıya almasına tepki göstererek, "Sırp Cumhuriyeti entitesinin yönetimine yaptırımlar uygulanmasını kabul etmeyiz ve edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic, başkent Belgrad'da Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik'i kabul etti.

Vucic, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Sırbistan ve Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti entitesi arasındaki bağın çok güçlü olduğunu ve kimsenin bu bağı bozamayacağını belirten Vucic, "Bütün önemli konuları konuştuk. Şu anda Sırp milletinin bulunduğu zor durumu anladık ve Sırbistan'ın Sırp Cumhuriyeti entitesine ekonomik ve diğer alanlarda destek verme konusunda anlaştık." bilgisini verdi.

Vucic, barış ve istikrarın Sırbistan'ın ve Sırpların asli çıkarı olduğunu vurgulayarak "Avrupa ve Batı Balkanlarla ilgili siyasi konularda da ortak tavır almalıyız." çağrısında bulundu.

Sırp entitesinin, Bosna Hersek'in iç işleri ile alakalı çok fazla baskı altında olduğunu kaydeden Vucic, "Sırbistan'ın Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin 'Bonn Yetkilerini' kullanmasına ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin yönetimine yaptırımlar uygulanmasını kabul etmeyiz ve edemeyiz. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saygı göstererek Sırp Cumhuriyeti entitesi halkına yardım edeceğiz." ifadesini kullanıldı.

Yüksek Temsilci Schmidt, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde onanan yasayı askıya almıştı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, "Bonn Yetkileri" kapsamında yetkisini kullanarak devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasanın uygulanmasını 12 Nisan 2022'de askıya almıştı.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde onanan ancak Temsilci tarafından askıya alınan yasanın, 14 Nisan2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasa, işletme hakkının Sırp Cumhuriyeti entitesinde, mülkiyet hakkının ise devlette olduğu taşınmazların entite mülkiyetine kaydedilmesini kapsıyordu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri de dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkarabiliyor.