Bayburt'taki Sırakayalar Şelalesi turizme kazandırılacak

Güncelleme:
Bayburt'ta, Sırakayalar Şelalesi'nin turizm merkezi haline getirilmesi için planlamalar yapılıyor. Şelale etrafında kafeterya, yürüyüş yolları ve seyir terasları inşa edilecek.

Bayburt'ta, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma yürütülecek.

Doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyü sınırlarında bulunan şelale, adını da bu köyden alıyor.

Kış mevsiminde donan görüntüsü ile ziyaretçilerini ağırlayan şelale, ilkbaharda doğa severlere farklı bir güzellik sunuyor.

Bayburt Valiliği tarafından yapılan planlamayla turizm merkezleri arasına girmeye hazırlanan Sırakayalar Şelalesi etrafında kafeterya alanları, yürüyüş yolları, seyir terası ve oturma alanları oluşturulacak.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Mustafa Eldivan, yapılacak çalışmalarla kent turizmi için yeni bir cazibe merkezi oluşturulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını aktaran Eldivan, çalışmaları mayıs ve haziran döneminde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

