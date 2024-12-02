Sırakayalar Şelalesi Kışın Buzla Kaplandı

Bayburt'ta, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi, soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyü sınırları içinde bulunan ve adını da bu köyden alan şelale, doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Bazı doğaseverler de buzla kaplanan şelaleyi fotoğrafladı.

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Faruk, AA muhabirine, kar ve soğuk havayla birlikte donmaya başlayan şelalenin güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Soğuk havanın etkisiyle şelalenin bazı kısımlarının tamamen buzla kaplandığını belirten Faruk, devasa buz kütlerinin görsel açıdan muhteşem olduğunu kaydetti.