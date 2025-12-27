Haberler

Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 59 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop ve Tokat'ta etkili olan kar yağışı, 59 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına yol açtı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop ve Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Yağış dolayısıyla Erfelek ve merkez ilçede 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri ise ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
