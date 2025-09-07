Sinop ve Tokat'ta Filistin'e Destek Gösterileri

Sinop ve Tokat'ta bir araya gelen vatandaşlar Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Sinop'ta, "Filistin'e Destek Platformu'nun" çağrısı üzerine Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Sumud için kararlılıkla yürüyoruz" yazılı pankartlar açarak, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Platform adına burada basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şubesi Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını söyledi.

Son saldırılar ve uygulamalarla birlikte Gazze halkının dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Köstek, şunları kaydetti:

"Tüm dünya sessizliğe bürünürken vicdan sahibi insanlar Sumud Filosu ile artık sessizliği reddediyor. Bu sefer uluslararası Sumud Filosu bir kutu undan, birkaç paket pirinçten daha fazlasını taşıyor. Akdeniz insanlığın onurlu yürüyüşüne şahitlik ediyor. Uluslararası Sumud Filosu, Gazze'ye yalnızca yiyecek ve ilaç değil, insanlığın vicdanını, onurunu ve direniş iradesini taşıyor. Filistin'in yanında dimdik duran, 44 ülkeden fazla, binlerce aktivistin katılımıyla, 100'e yakın gemi ile bu yolculukta buluşuyor. Katil İsrail bilsin ki, ne abluka, ne barikat, ne de zulüm insanlığın vicdanını susturamaz. Bu sefer, yalnızca bir yardım seferi değil, insanlığın tarih önünde verdiği onur imtihanıdır. Buradan dünyaya ilan ediyoruz. Gazze yalnız değildir, soykırıma karşı susmak, insanlığın kara lekesidir."

Köstek'in açıklamasının ardından dualar edilerek, elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceği Hayır Çarşısı açıldı.

Tokat'ta da TÜGVA Temsilciliği ve Milli İrade Platformu üyeleri Tarihi Ali Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Burada, Gazzeliler için dua edilerek Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları verildi.