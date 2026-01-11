Haberler

Vali Özarslan gazetecilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir etkinlikte buluştu. Özarslan, gazetecilerin topluma sağladığı katkıları vurguladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Özarslan, Polisevi'nde gerçekleştirilen davette yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özarslan, gazetecilerin toplum adına yaptıkları görevin önemine işaret ederek, "Gerçeğin peşindesiniz. Gerçek ve doğrular bizi huzura, barışa ve refaha kavuşturur. Yani hedefe çok hızlı ve az bir maliyetle ulaşmamızı sağlar. Çünkü zaman çok kıymetli ve zamanı iyi değerlendirmek lazım. Sizler, halkın vicdanını ve sesini bizlere iletiyorsunuz." diye konuştu.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise Valilik basın bölümü çalışanlarına, Sinop yerel ve ulusal basında görev yapan gazetecilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program sonunda Sinop Valiliği tarafından Sinop'ta 2025 yılının değerlendirildiği bir sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"