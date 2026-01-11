Vali Özarslan gazetecilerle bir araya geldi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Özarslan, Polisevi'nde gerçekleştirilen davette yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özarslan, gazetecilerin toplum adına yaptıkları görevin önemine işaret ederek, "Gerçeğin peşindesiniz. Gerçek ve doğrular bizi huzura, barışa ve refaha kavuşturur. Yani hedefe çok hızlı ve az bir maliyetle ulaşmamızı sağlar. Çünkü zaman çok kıymetli ve zamanı iyi değerlendirmek lazım. Sizler, halkın vicdanını ve sesini bizlere iletiyorsunuz." diye konuştu.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise Valilik basın bölümü çalışanlarına, Sinop yerel ve ulusal basında görev yapan gazetecilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program sonunda Sinop Valiliği tarafından Sinop'ta 2025 yılının değerlendirildiği bir sunum yapıldı.