Sinop Üniversitesinin mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Sinop Üniversitesinin mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
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Sinop Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde, 2 bin 940 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.

Sinop Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde, 2 bin 940 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.

Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, öğrencilerin kortej geçişi ile başladı. Yürüyüşte bazı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Eğitim Fakültesi öğrencileri ise terör saldırılarında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Eren Bülbül'ün fotoğraflarının yer aldığı pankartla yürüyüşe katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, 2007 yılında kurulan üniversitenin evrensel bilime ve kente hizmet etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Genç ve dinamik bir üniversite olarak bilim camiasına katkılarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Taşdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sinop Üniversitesi alanında yetkin akademik kadrosuyla kaliteli eğitim, öğretim ve AR-GE faaliyetleriyle ön lisans ve lisansüstü seviyede binlerce mezun vererek evrensel bilime ve şehrimize hizmet ederken hem bölgemizin hem ülkemizin bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal ve sportif birikimine önemli katkılar sağlamaktadır. Amacımız var olan bu katkılarımızı daha da artırarak yolumuza devam etmek. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü biz birlikte güçlüyüz ve büyük bir aileyiz."

Rektör Taşdemir'in konuşmasının ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Ardından sağlık ve eğitim fakülteleri öğrencileri meslek andı içti.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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