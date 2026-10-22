Sinop Üniversitesi Türkeli MYO'nun düzenlediği oyun şenliğinde çocuklar eğlendi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ilçe stadında gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlenme fırsatı buldu.

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Argın, şenliğin çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Şenlikte çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan çeşitli oyunlar oynandığını anlatan Argın, şenliğin ayrıca öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına, çocuklarla iletişim becerilerini geliştirmelerine ve öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmelerine katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA