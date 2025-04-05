Sinop Üniversitesi Rektörü'nden Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Övgü

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Taşdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, ülkenin değerlerinden AA'nın 105 yıldır sağlıklı ve doğru bilginin öncüsü olmaya devam ettiğini belirterek, şunları paylaştı:

"Aynı zamanda güvenilir haberin adresi de olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutlarım. Bu vesileyle Anadolu Ajansının yöneticileri ve çalışılanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."