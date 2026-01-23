Haberler

Sinop'ta toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle Oymayaka, Kuşçular ve Sarmaşık köyleri grup yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, bölgedeki çalışmalara başladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Oymayaka, Kuşçular ve Sarmaşık köyleri grup yolu ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Sarmaşık köyü mevkisinde toprak kayması sonucu grup yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, olay yerinde incelemede bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
