Sinop'un Türkeli İlçesinde Otomobil Dereye Devrildi: 5 Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HDR 345 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Satı köyü mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi ile Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı mevkide dün meydana gelen kazada 3 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel