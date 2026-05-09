Türkeli'de karakucak güreşleri düzenlendi
Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerinde karakucak güreşleri yapıldı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri Sinop Valisi, milletvekili ve belediye başkanı tarafından verildi. Etkinlik, yöresel yemeklerin ikramı ile sona erdi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında karakucak güreşleri gerçekleştirildi.
Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde düzenlenen etkinlikte sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere ödülleri, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından verildi.
Şenlik, katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan