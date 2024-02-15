Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, mayıs ayında yapılması planlanan ve Saraydüzü, Durağan ile Boyabat ilçelerini kapsayacak turizm çalıştayı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı. Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe kaymakamları ve diğer ilgililer katıldı. Mayıs ayında yapılacak çalıştayla bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık binasında Kaymakam Davut Boztaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mayıs ayında yapılması planlanan ve Saraydüzü, Durağan ile Boyabat ilçelerini kapsayacak turizm çalıştayı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, Boztaş'ın yanı sıra Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Durağan Kaymakamı Celal Güngör ve diğer ilgililer katıldı.
Mayıs ayında yapılması planlanan çalıştayla bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.