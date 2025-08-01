Sinop'un Gerze İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'un Gerze İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay, 34 CPK 874 plakalı otomobilin, 55 NU 081 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 34 CPK 874 plakalı otomobil, ilçe merkezi Sinop Caddesi üzerinde R.K'nin kullandığı 55 NU 081 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 55 NU 081 plakalı otomobilde bulunan G.K, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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