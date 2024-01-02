Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, okul ziyaretlerinde bulundu.

Arabacı, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ile Karlı İlkokulu ve Belören Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Arabacı, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle buluştu.

Okul müdürlerinden de bilgi alan Arabacı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.