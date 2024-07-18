Sinop'un Gerze ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
Avrupa Birliği projesi kapsamında gönüllü dalgıçlar, İskele mevkisinde dip temizliği için dalış gerçekleştirdi. Denizleri atıklardan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, gönüllü dalış ekibi dipten 250 kiloya yakın atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı. Çıkarılan atıklar, Gerze iskelesinde sergilendikten sonra geri dönüşüm merkezine götürüldü. Etkinliğe, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Belediye destek hizmetler ekibi ve vatandaşlar katıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.
Avrupa Birliği projesi kapsamında gönüllü dalgıçlar, İskele mevkisinde dip temizliği için dalış gerçekleştirdi.
Denizleri atıklardan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, gönüllü dalış ekibi dipten 250 kiloya yakın atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı.
Çıkarılan atıklar, Gerze iskelesinde sergilendikten sonra geri dönüşüm merkezine götürüldü.
Etkinliğe, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Belediye destek hizmetler ekibi ve vatandaşlar katıldı.