Sinop'un Gerze İlçesinde Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Gerze'de, Filistin'e destek amacıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla yapılan yürüyüşte katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı, Mescid-i Aksa'nın kutsallığını vurguladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Cihannüma, Deniz Feneri Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Özgür Filistin'in Yanındayız" yürüyüşü, eski cezaevi önünden başlayıp festival alanında sona erdi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Özgür Filistin, özgür Gazze" sloganları attı. Festival alanında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti, resim sergisi ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şube Başkanı Zeki Sağır, buradaki konuşmasında, Mescid-i Aksa'nın yeryüzünde Kabe'den sonra inşa edilen ikinci mescit olduğunu belirterek, Kudüs'ün üç semavi din içinde kutsal kabul edildiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hastane, ibadethane ve sivilleri hedef alan saldırılarının insanlığı derinden yaraladığını vurgulayan Sağır, "Zulme karşı durmak en büyük cihaddır. Filistin'de yaşananlar insanlığın onurunu ilgilendiren bir meseledir." dedi.

Program, Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş'ın yaptığı duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
