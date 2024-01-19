Sinop'un Durağan ilçesinde şiir ve söyleşi programı gerçekleştirildi
Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen şiir ve söyleşi programına Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç konuşmacı olarak katıldı. Programda Genç'in eserleri hakkında söyleşi yapıldı ve katılımcılar için kitap imzalama etkinliği düzenlendi. Kaymakam Güngör ise Genç'e teşekkür ederek çiçek ve hediyeler takdim etti.
Sinop'un Durağan ilçesinde şiir ve söyleşi programı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç katıldı.
Ekonomi, sanat ve edebiyat alanında farklı eserlere sahip olan Genç, söyleşi sonrası katılımcılar için kitaplarını imzaladı.
Kaymakam Güngör de Genç'e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek, davetlerine katıldığı için teşekkür etti.