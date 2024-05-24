Sinop'un Dikmen ilçesinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Ozan Civelek başkanlığında yapılan toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine dair alınacak tedbirler ve kurumlararası koordinasyon konuları ele alındı.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirlerin de değerlendirildiği toplantıda, alınan kararlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Civelek, toplantıya katılanlardan orman yangınlarının önlenmesi için görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerini istedi.