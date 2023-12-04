Sinop'un Ayancık ilçesinde ahşap fabrikasında yangın çıktı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyünde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. Ayancık Belediyesi itfaiyesi ve Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pazarcık köyünde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiyesi ve Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Ayancık Kaymakamı Recep Hasar ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.