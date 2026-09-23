Sinop Türkeli'de sağanak sonrası oluşan bulutlar ormanlık alanda dronla görüntülendi

Sinop Türkeli'de sağanak sonrası oluşan bulutlar ormanlık alanda dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Türkeli ilçesinde ve köylerinde etkili olan sağanağın ardından ormanlık alanın üzerinde bulutlar oluştu. Güzel görüntü oluşturan bu bulutlar, Türkeli'de dronla görüntülendi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanağın ardından oluşan bulutlar, ormanlık alanlarda güzel görüntü oluşturdu.
Türkeli ilçesinde ve köylerinde etkili olan sağanağın ardından ormanlık alanın üzerinde bulutlar oluştu.
Güzel görüntü oluşturan bulutlar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA