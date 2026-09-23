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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası oluşan bulutlar ormanlık alanda dronla görüntülendi

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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası oluşan bulutlar ormanlık alanda dronla görüntülendi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde ve köylerinde etkili olan sağanağın ardından ormanlık alanın üzerinde bulutlar oluştu. Güzel görüntü oluşturan bu bulutlar, Türkeli'de dronla görüntülendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanağın ardından oluşan bulutlar, ormanlık alanlarda güzel görüntü oluşturdu.

Türkeli ilçesinde ve köylerinde etkili olan sağanağın ardından ormanlık alanın üzerinde bulutlar oluştu.

Güzel görüntü oluşturan bulutlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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