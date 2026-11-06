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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası Güzelkent sahiline çöpler ve odun parçaları vurdu

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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası Güzelkent sahiline çöpler ve odun parçaları vurdu
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Sinop'un Türkeli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanağın ardından derelerden denize taşınan çöpler, Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu. Sahildeki odun parçalarını bazı vatandaşlar kışlık yakacak için toplarken, çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanağın ardından sahilin bir bölümü, plastik atıklar ve odun parçalarıyla kaplandı.

Bölgede iki gündür etkili olan sağanağın ardından derelerden denize taşınan çöpler, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu.

Bazı vatandaşlar, sahile vuran odun parçalarını kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplayarak evlerine götürdü.

Çoğunluğu plastik atıklardan oluşan çöplerin oluşturduğu olumsuz manzara, dronla görüntülendi.

Sağanak nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Kaynak: AA
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