Türkeli'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman yangınlarını önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğinde, Yusuflu köyü piknik alanında çöp toplandı. Kaymakam, belediye başkanı, orman personeli, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte doğa sevgisi ve temiz çevre vurgusu yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çevre bilincini artırmak ve orman yangınlarını önlemek amacıyla düzenlenen "Orman Benim" etkinliği kapsamında Yusuflu köyü piknik alanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kaymakamı Muhammet Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kandemir, etkinlikle çevre temizliği ve doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, vatandaşların ormanlık alanların korunması konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Şahin ise temiz çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurgulayarak, doğayı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar çevre temizliği yaparak yangına neden olabilecek cam ve benzeri atıkları topladı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
