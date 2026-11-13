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Sinop Türkeli'de heyelan ahır ve samanlığı yıktı, üç mahalleye ulaşımı kesti

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Sinop Türkeli'de heyelan ahır ve samanlığı yıktı, üç mahalleye ulaşımı kesti
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Hacı köyünde meydana gelen heyelanda bir ahır ve bir samanlık yıkıldı, üç mahalleye ulaşım sağlayan grup yolu trafiğe kapandı. Jandarma güvenlik önlemi alırken AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı.

Hacı köyünde heyelan meydana gelmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Heyelanda bir ahır ve bir samanlık yıkıldı, üç mahalleye ulaşımın sağlandığı grup yolu trafiğe kapandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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