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Türkeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi

Türkeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne vatandaşlar Türk bayraklarıyla katıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe vatandaşlar Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Yürüyüşe Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, 15 Temmuz Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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