Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde 8 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken müze, tarihi yapısıyla dikkat çekiyor.

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce ziyaretçi ağırladı.

13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oldu.

5 yılın ardından yeniden kapılarını açarak ziyaretçi kabulüne başlayan tarihi yapıyı gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, müze girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan özel sergileme bölümleri ile müze içerisinde yer alan koğuşlar ve zindanları gezen ziyaretçiler, tarihe yolculuk yapma fırsatı buldu.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı çocuklar ile öğrencilerin ücretsiz gezebildikleri tarihi yapı, 4 günde 8 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü

Markus Gisdol Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Ali Koç'tan çok sert sözler: Vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler

O isimlere sert sözler: Vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.