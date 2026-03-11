Haberler

Sinop'ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Güncelleme:
Sinop'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, bir iş yerinde gerçekleşti.

Sinop'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklandı.

Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay

Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K'ye, bu sırada buraya gelen M.K. tarafından tabancayla ateş edilmiş, ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan M.K. ise emniyet güçlerince Uğur Mumcu Meydanı'nda yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

