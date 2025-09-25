Haberler

Sinop'ta Yeni Hizmet Araçları Tanıtıldı

Sinop'ta Yeni Hizmet Araçları Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta İl Özel İdaresi filosuna yeni hizmet araçları kazandırıldı. Vali Mustafa Özarslan, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yeni araçlar ile köy yollarının standartları artırılacak.

Sinop'ta İl Özel İdaresi filosuna kazandırılan yeni hizmet araçlarının tanıtımı yapıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek, köylerimizin yaşam standartını artırabilmek için İl Özel İdaremizin hizmet kapasitesini ve araç envanterini güçlendirme çalışmaları başlattık. Bugün burada bu çalışmaların önemli bir adımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 4 greyder, 3 damperli kamyon, 1 bekoloder, 2 çöp kamyonu, 1akaryakıt tankeri ve 1 de kaynak aracını İl Özel İdaremizin envanterine katmış bulunuyoruz."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise araçların İl Özel İdaresine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Özel İdaresinin yeni araçlarla vatandaşlara daha iyi hizmet edeceğine inandıklarını vurgulayan Maviş, "Mahalle yollarımıza girerek köylerimizin standartlını daha da güçlendirmiş olacağız. 2021 yılında Ayancık ve Türkeli'de yaşadığımız sel felaketi nedeniyle çalışma planlarımız aksadı. Her yıl 250 kilometre köy yolu yapılırken, 2021'den sonra yaşadığımız afete odaklı çalışmalardan dolayı rakamlar biraz aşağılara düşmüş oldu. Bütün iş makinalarımızı, ekipmanlarımızı afet bölgesinde konuşlandırdık. Ardından yaşanan büyük deprem felaketinden sonra da tüm araçlarımız deprem bölgesine gitti. Ancak grup yollarımızı tamamladık. Dolayısıyla bu yıl 250 kilometreye yakın yol yapmak suretiyle standardımıza yeniden kavuşmuşmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edildi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tartışma büyüyecek! KKTC'deki başörtüsü kararını AYM iptal etti
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.