Sinop'tan Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Ziyareti

Sinop Valiliğinin destek verdiği proje ile Sinop'ta yaşayan şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret edecek.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan, Sinop Valiliği ile Nirengi Kültür Sanat Derneği arasında, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bütçesinden sağlanan kaynak ile hayata geçirilecek olan "Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi"nin iş birliği protokolünü imzaladıklarını belirtti.

"Türkiye'nin En Kuzey Ucundan Şehitler Diyarına" sloganıyla Çanakkale yolculuğu yapacaklarını belirten Arslan, "Bu yolculuk vesilesiyle Çanakkale ruhunu yaşama ve gelecek nesillere aktarma fırsatı bulacağız." dedi.

Projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sinop Valiliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanlığı iş birliği ile Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Maneviyatın maddeyi yendiği, nice kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları, bir milletin var olma mücadelesinin en yüce örneğidir. Bu kapsamda Sinop'ta ikamet eden şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile birlikte 'Türkiye'nin En Kuzey Ucundan Şehitler Diyarına' sloganıyla Çanakkale yolculuğu yapacağız. Bu yolculuk vesilesiyle Çanakkale ruhunu yaşama ve gelecek nesillere aktarma fırsatı bulacağız."