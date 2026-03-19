Sinop'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop-Samsun kara yolunda seyir halindeyken otomobilin arka bölümünde yangın çıktı. Sürücü E.K, yangını söndürmeye çalıştı ancak kollarında yanıklar oluştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta, seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

E.K'nin kullandığı 34 PV 6423 plakalı otomobilin arka bölümünde, Sinop-Samsun kara yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada sürücü, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kollarında yanıklar oluşan sürücü ile araçta bulunan G.K, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
