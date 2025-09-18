Sinop'ta Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Sinop'un Gerze ilçesinde 66 yaşındaki Nurettin Uçar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yakınları, haber alamadıkları Uçar'ın evine sağlık ekiplerini çağırdı. Uçar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Doktor Bahattin Caddesi'nde yaşayan Nurettin Uçar'dan (66) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Balkondan eve giren ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Uçar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Uçar'ın cenazesi Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel