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Sinop'ta vericilerle izlenen leyleklerden ikisi Mısır'a ulaştı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Sinop'ta verici takılarak göç yolculukları takip edilen leyleklerden ikisinin Mısır'a, birinin de Kayseri Hürmetçi Sazlıkları'na ulaştığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Sinop'ta verici takılarak göç yolculukları takip edilen leyleklerden ikisinin Mısır'a, birinin de Kayseri Hürmetçi Sazlıkları'na ulaştığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Sinop'ta GPS-GSM vericileri takılan leyleklerin gelişimlerini tamamlayarak göç yolculuklarına başladığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Verilerden elde edilen son bilgilere göre leyleklerimizden ikisi Mısır'ın Ras Gharib ve Ebu Simbel kentlerine ulaşırken, bir diğeri Kayseri Hürmetçi Sazlıkları'nda yaşamına devam ediyor. Onların rotasını izliyor, göç hikayelerini bilimsel verilerle takip ediyoruz."

Paylaşımda, söz konusu leyleklere verici takılması sürecini gösteren videoya da yer verildi.

Kaynak: AA
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