Sinop'ta kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet artıyor

Sinop'ta yapılan anket çalışmasına göre, vatandaşların kamu hizmetlerinden duydukları memnuniyet oranının yüzde 88 olduğu bildirildi.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, valilik koordinesinde gerçekleştirilen "2025 yılı Vatandaş Memnuniyet Anketi" sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Özarslan, geçen yıl il genelinde 1567 vatandaşın ankete katılım sağladığını söyledi.

Anket sonuçlarına göre 2024 yılında yüzde 87 olan genel memnuniyet oranının 2025 yılında yüzde 88'e yükseldiğini vurgulayan Özarslan, kamu hizmetlerinde memnuniyet oranının korunmasının ve artırılmasının önemli bir başarı olduğunu anlattı.

Anket sonuçlarına göre vatandaşların özellikle personelle iletişim, kurum çalışanlarına ulaşabilme, işlem süreçlerinde destek alma ve hizmete erişim kolaylığı konularındaki memnuniyet düzeylerinde artış yaşandığını belirten Özarslan, "Vatandaşımızın memnuniyeti ve devlete duyduğu güven bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Ulaşılabilir, şeffaf, çözüm odaklı ve insanı merkeze alan kamu hizmeti anlayışını daha ileri taşımakta kararlıyız." dedi.

Özarslan, özveriyle görev yapan kamu personeline de teşekkür etti.