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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler E.T.D. ve T.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
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