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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 tutuklandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram uyuşturucu madde ile 26 gram ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 3 kilogram uyuşturucu madde ve 26 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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