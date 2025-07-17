Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 1299 kök kenevir bitkisi ve 353 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Durağan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 1299 kök kenevir bitkisi, 353 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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