Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki adrese yaptıkları baskında uyuşturucu madde ve aparat ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 9 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel