Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 9 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.