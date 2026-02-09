Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 91 gram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.