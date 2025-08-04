Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik Boyabat ilçesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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