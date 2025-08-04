Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik Boyabat ilçesinde çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 2 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel