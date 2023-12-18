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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

18 Aralık 2023 12:14 Güncelleme: 12:16 Abone Ol

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Durağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 40 uyuşturucu hap ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.