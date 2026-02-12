Haberler

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

E.G.K. idaresindeki 34 BCU 504 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi Pervane yokuşu mevkisinde kavşak içerisinde M.M'nin kullandığı 34 PE 2455 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 34 PE 2455 plakalı araçta bulunan bir kişi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
500

